Россиянам перечислили нежаркие туристические направления для летнего отпуска

Из внутренних направлений для россиян, которые не любят жару, наибольшим спросом пользуются Мурманская и Архангельская области, республика Карелия. Температура воздуха летом в этих регионах устанавливается от +18 до +22 градусов. Кроме того, они отличаются транспортной доступностью: перелет из Москвы занимает от полутора до двух часов. Стоимость туров выходного дня с проживанием и экскурсиями составляет от 30-35 тысяч рублей на человека.

Нежаркая погода летом устанавливается и в Санкт-Петербурге. В июле средние температурные значения составляют +22...+25 градусов, временами бывают кратковременные дожди. Также эксперт посоветовала обратить внимание на Якутию и Сахалин.

Из зарубежных направлений Черепанова выделила северные и горные регионы Китая. В регионах Далянь, Циндао, Харбин, Тибет, Юньнань, Сычуань сохраняется комфортная дневная температура от 18 до 25 градусов, при этом у РФ с Китаем сохраняется безвизовый режим.

Из европейских направлений можно рассмотреть Черногорию, а из премиум-сегмента — Сейшельские острова. Максимальные летние температуры в этих регионах редко превышают 28-29 градусов тепла.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказывал НСН, в каких российских регионах наблюдается наиболее острая нехватка отелей.

