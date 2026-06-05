«В эту канализацию не пойду»: Кустурица оценил шансы стать президентом Сербии

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица исключил возможность своего участия в президентских выборах в Сербии. Своим отношением к потенциальной политической карьере он поделился в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении, Кустурица рассмеялся и признался, что «в эту канализацию я не пойду».

Кустурица рассказал об идее снять фильм о событиях СВО

Режиссер пояснил, что это сложный случай, ведь заниматься политикой в Сербии не совсем благоприятно.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что собирается выпустить в прокат фильм по одноименному роману Валентина Распутина «Последний срок» в 2027 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПолитикаСербияЭмир Кустурица

Горячие новости

Все новости

партнеры