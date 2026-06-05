«В эту канализацию не пойду»: Кустурица оценил шансы стать президентом Сербии
Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица исключил возможность своего участия в президентских выборах в Сербии. Своим отношением к потенциальной политической карьере он поделился в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
Отвечая на вопрос о возможном выдвижении, Кустурица рассмеялся и признался, что «в эту канализацию я не пойду».
Режиссер пояснил, что это сложный случай, ведь заниматься политикой в Сербии не совсем благоприятно.
Ранее Эмир Кустурица заявил, что собирается выпустить в прокат фильм по одноименному роману Валентина Распутина «Последний срок» в 2027 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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