«В эту канализацию не пойду»: Кустурица оценил шансы стать президентом Сербии

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица исключил возможность своего участия в президентских выборах в Сербии. Своим отношением к потенциальной политической карьере он поделился в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении, Кустурица рассмеялся и признался, что «в эту канализацию я не пойду».