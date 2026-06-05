Зейналова отреагировала на персональные санкции со стороны Украины

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова призналась, что не знала о персональных санкциях, введенных против нее Украиной. Об этом дипломат рассказала корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня.

Отвечая на вопрос о влиянии ограничительных мер на ее жизнь, журналистка искренне удивилась и переспросила, действительно ли против нее введены какие-либо запреты. По ее словам, она совершенно не располагала информацией о подобных решениях официального Киева.

В России предположили, что Запад ослабит санкции в 2026 году

До начала дипломатической карьеры Зейналова долгие годы работала на отечественном телевидении. В период с 2012 по 2016 год она вела программу «Время», а позже стала ведущей «Итогов недели» на телеканале НТВ.

Ранее Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний и 34 физических лиц, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЖурналистыСанкцииУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры