Зейналова отреагировала на персональные санкции со стороны Украины
Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова призналась, что не знала о персональных санкциях, введенных против нее Украиной. Об этом дипломат рассказала корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня.
Отвечая на вопрос о влиянии ограничительных мер на ее жизнь, журналистка искренне удивилась и переспросила, действительно ли против нее введены какие-либо запреты. По ее словам, она совершенно не располагала информацией о подобных решениях официального Киева.
До начала дипломатической карьеры Зейналова долгие годы работала на отечественном телевидении. В период с 2012 по 2016 год она вела программу «Время», а позже стала ведущей «Итогов недели» на телеканале НТВ.
Ранее Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний и 34 физических лиц, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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