Зейналова отреагировала на персональные санкции со стороны Украины

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова призналась, что не знала о персональных санкциях, введенных против нее Украиной. Об этом дипломат рассказала корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня.

Отвечая на вопрос о влиянии ограничительных мер на ее жизнь, журналистка искренне удивилась и переспросила, действительно ли против нее введены какие-либо запреты. По ее словам, она совершенно не располагала информацией о подобных решениях официального Киева.