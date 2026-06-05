Кремль подтвердил тет-а-тет встречу Путина со Шредером

Президент России Владимир Путин провел личную встречу тет-а-тет с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Ушакова, беседа получилась хорошей. На уточняющий вопрос о том, обсуждались ли перспективы переговоров между Россией и Евросоюзом, помощник президента ответил, что не располагает такой информацией, поскольку разговор шел с глазу на глаз, сообщает РБК.

Шредер или Меркель: Кого выберет Путин в переговорщики от ЕС

На полях ПМЭФ Путин характеризовал Шрёдера как предпочтительного переговорщика с российской стороны для Европы. Глава государства подчеркивал, что бывший канцлер, преследуя национальные интересы своей страны, остается человеком, которому можно доверять.

Ранее политолог Сергей Станкевич объяснил цели визита Герхарда Шрёдера в Москву, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ
ТЕГИ:ПМЭФГерхард ШредерВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры