Кремль подтвердил тет-а-тет встречу Путина со Шредером
Президент России Владимир Путин провел личную встречу тет-а-тет с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Ушакова, беседа получилась хорошей. На уточняющий вопрос о том, обсуждались ли перспективы переговоров между Россией и Евросоюзом, помощник президента ответил, что не располагает такой информацией, поскольку разговор шел с глазу на глаз, сообщает РБК.
На полях ПМЭФ Путин характеризовал Шрёдера как предпочтительного переговорщика с российской стороны для Европы. Глава государства подчеркивал, что бывший канцлер, преследуя национальные интересы своей страны, остается человеком, которому можно доверять.
Ранее политолог Сергей Станкевич объяснил цели визита Герхарда Шрёдера в Москву, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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