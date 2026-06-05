Путин оценил влияние атак украинских БПЛА на экономику России

Атаки украинских беспилотников наносят определенный экономический ущерб России, однако инвесторы принимают решения с учетом всей совокупности рисков и ориентируются на долгосрочную перспективу. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эти атаки, конечно, ничего хорошего собой не несут, более того, они наносят определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков», – отметил президент.