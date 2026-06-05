Путин оценил влияние атак украинских БПЛА на экономику России
Атаки украинских беспилотников наносят определенный экономический ущерб России, однако инвесторы принимают решения с учетом всей совокупности рисков и ориентируются на долгосрочную перспективу. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Эти атаки, конечно, ничего хорошего собой не несут, более того, они наносят определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков», – отметил президент.
Но по его убеждению, российский бизнес «ориентируются на длительную экономическую перспективу», Так Путин ответил на вопрос модератора о привлечении инвесторов в условиях атак на инфраструктуру страны.
Глава государства назвал гуманитарным преступлением применение таких вооружений, как БПЛА, по гражданскому населению. При этом Путин подчеркнул, что угроза, исходящая от беспилотников с реактивными двигателями, уже успешно купируется российскими средствами противодействия.
Путин также прокомментировал открытое письмо Зеленского, отметив, что просмотрел его «бегло», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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