Российские туристы все чаще выбирают апартаменты и квартиры вместо отелей
Евгений Абрамзон заявил НСН, что россиянам важно хорошее впечатление, вежливые сотрудники, чистота в номерах.
Российские туристы все чаще выбирают апартаменты и квартиры вместо отелей, заявил эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН.
«Абсолютное лидерство в типах размещениях остается за гостиницами – 63% от всех наших продаж, при этом в доле продаж они подают за год. Это связано с трендом развития других средств – квартиры посуточно, апартаменты. Наши пользователи за год в два раза чаще стали бронировать квартиры посуточно и апартаменты. При этом средняя цена за ночь в этом сегменте остается неизменной – 6170 рублей», - рассказал он.
По его словам, людям сегодня важно хорошее впечатление от размещения в целом.
«Путешественники сегодня обращают внимание на ассортимент, цены и сервис, но есть и новые нюансы. Людям важно хорошее впечатление, вежливые сотрудники, чистота в номерах. 70% россиян планируют путешествие внутри страны, при этом 27% россиян расширили свои планы по туризму, либо они хотят дважды поехать в отпуск, либо хотят дольше пробыть в отпуске, у 49% планы не изменились, 23% опрошенных снижают планы по отпуску», - отметил он.
Стоимость размещения на сутки в гостиницах РФ составляет 11285 рублей, что на 3,5% больше прошлогодних показателей, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.
