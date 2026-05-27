Российские туристы все чаще выбирают апартаменты и квартиры вместо отелей, заявил эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН.

«Абсолютное лидерство в типах размещениях остается за гостиницами – 63% от всех наших продаж, при этом в доле продаж они подают за год. Это связано с трендом развития других средств – квартиры посуточно, апартаменты. Наши пользователи за год в два раза чаще стали бронировать квартиры посуточно и апартаменты. При этом средняя цена за ночь в этом сегменте остается неизменной – 6170 рублей», - рассказал он.

По его словам, людям сегодня важно хорошее впечатление от размещения в целом.

«Путешественники сегодня обращают внимание на ассортимент, цены и сервис, но есть и новые нюансы. Людям важно хорошее впечатление, вежливые сотрудники, чистота в номерах. 70% россиян планируют путешествие внутри страны, при этом 27% россиян расширили свои планы по туризму, либо они хотят дважды поехать в отпуск, либо хотят дольше пробыть в отпуске, у 49% планы не изменились, 23% опрошенных снижают планы по отпуску», - отметил он.

Стоимость размещения на сутки в гостиницах РФ составляет 11285 рублей, что на 3,5% больше прошлогодних показателей, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.



