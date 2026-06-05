Путин на ПМЭФ раскрыл долю мусульман среди граждан России

Доля граждан Российской Федерации, исповедующих ислам, составляет от 10 до 15 процентов. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Поводом для обсуждения стал комментарий министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Салмана Аль Сауда. Он подчеркнул приверженность Эр-Рияда и Москвы партнерским отношениям, заявив, что страны будут вместе, пока «смерть не разлучит», несмотря на религиозные различия.