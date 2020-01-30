Россиянам официально разрешили охотиться с луком и арбалетом
30 января 202011:38
В России вступил в силу закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом. Раньше их использовали только для спортивных соревнований, однако теперь они причислены к гражданскому охотничьему оружию.
Как пишут «Известия», в категорию охотничьего оружия попадают луки с силой дуги более 27 килограмм-сил, а также арбалеты с силой дуги более 43 килограмм-сил.
Новые виды охотничьего оружия нужно будет регистрировать в Росгвардии.
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