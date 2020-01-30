Россиянам официально разрешили охотиться с луком и арбалетом

Как пишут «Известия», в категорию охотничьего оружия попадают луки с силой дуги более 27 килограмм-сил, а также арбалеты с силой дуги более 43 килограмм-сил.

Новые виды охотничьего оружия нужно будет регистрировать в Росгвардии.

