Россельхознадзор и прокуратура инициируют проверку вакцины «Мультикан-8»
Россельхознадзор не получал жалоб на вакцину для домашних животных «Мультикан-8», вместе с тем ведомство пообещало обратиться в прокуратуру для проведения проверки производителя препарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную службу.
Ранее СМИ сообщили, что в разных регионах владельцы собак заявляют о тяжелых осложнениях и гибели животных после вакцинации препаратом «Мультикан-8».
«В Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций... после применения вакцины "Мультикан-8" производства ООО "Ветбиохим"», - рассказали в Россельхознадзоре.
Ведомство указало, что партию препарата изъяли из оборота.
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