Россельхознадзор и прокуратура инициируют проверку вакцины «Мультикан-8»

Россельхознадзор не получал жалоб на вакцину для домашних животных «Мультикан-8», вместе с тем ведомство пообещало обратиться в прокуратуру для проведения проверки производителя препарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную службу.

Ветеринары заступились за российскую вакцину на фоне жалоб владельцев собак

Ранее СМИ сообщили, что в разных регионах владельцы собак заявляют о тяжелых осложнениях и гибели животных после вакцинации препаратом «Мультикан-8».

«В Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций... после применения вакцины "Мультикан-8" производства ООО "Ветбиохим"», - рассказали в Россельхознадзоре.

Ведомство указало, что партию препарата изъяли из оборота.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеВакцинаРоссельхознадзор

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