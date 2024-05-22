СМИ: Садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет

Инициатива внесет изменения в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. До 15 января 2025 года будет определен перечень мероприятий, необходимых для приведения земельного участка в пригодное для использования состояние.

Правительство также установит признаки неосвоения участков. Заброшенное состояние земли может стать основанием для ее изъятия. Уточняется, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 года.

За неправильную утилизацию мусора на даче россияне могут получить до 15 тысяч рублей штрафа, напомнил ранее депутат Госдумы Никита Чаплин. Согласно действующим правилам расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного. При этом за вынос мусора за территорию СНТ также предусмотрен штраф в семь тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

