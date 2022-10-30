Россиян предлагают штрафовать за не освоение земель
Россиян, которые имеют земельные участки, но не осваивают их предлагают штрафовать. Как сообщают «Известия», подобный законопроект уже готовится.
Три года будет даваться на освоение земель, а тем, кто брал землю в аренду для строительства, — 10 лет. По прошествии этих сроков собственников начнут штрафовать. Если на земельном участке есть незарегистрированные строения, владелец не сможет бесплатно подвести газ и застраховаться от несчастного случая.
Новый законопроект будет стимулировать садоводов регистрировать свои права и обрабатывать земельные участки.
Ране вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в России замечен рост спроса на «избушки» в дали от цивилизации на фоне частичной мобилизации.
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