В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать работникам такси при сильных морозах от дома до работы и обратно, если необходимо очное присутствие сотрудника на рабочем месте. Соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы Амир Хамитов, сообщило РИА Новости.

По словам парламентария, соответствующую меру логично ввести при морозах ниже -25 градусов, которые могут представлять прямую угрозу здоровью сотрудников. С его точки зрения, такой подход позволит распределить ответственность и снизить риски для сотрудников.