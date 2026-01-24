В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать работникам такси при сильных морозах от дома до работы и обратно, если необходимо очное присутствие сотрудника на рабочем месте. Соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы Амир Хамитов, сообщило РИА Новости.

По словам парламентария, соответствующую меру логично ввести при морозах ниже -25 градусов, которые могут представлять прямую угрозу здоровью сотрудников. С его точки зрения, такой подход позволит распределить ответственность и снизить риски для сотрудников.

В ГД предложили компенсировать жителям Крайнего Севера проезд к месту отдыха

Также, полагает Хамитов, при сильных морозах необходимо позволять сотрудникам работать удаленно.

«Современные цифровые решения позволяют многим специалистам эффективно работать дистанционно, и гибкость в организации труда в период сильных морозов отвечает интересам и сотрудников, и работодателей», — добавил он.

Ранее группа депутатов Госдумы выступила с инициативой о полной компенсации жителям районов Крайнего Севера и приравненных местностей расходов на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно в пределах России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РаботаГосдумаКомпенсацииЗимаМорозТакси

