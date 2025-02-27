Депутат Мособлдумы допустил ежеквартальную индексацию пенсий россиян

«Законодательно ежеквартальная индексация пенсий возможна. Вопрос стоит остро с точки зрения наличия ресурсов. Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Никитин, прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года, потому пока рано говорить о заметном пополнении регионального и федерального бюджетов. При этом наиболее оптимально было бы индексировать пенсии россиян раз в полгода.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года некоторые категории российских пенсионеров получат выплату меньше, чем в феврале. Это связано с тем, что в январе 2025 года пенсии у большинства пожилых россиян были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась 9,5%, передает «Радиоточка НСН».

