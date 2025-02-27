Депутат Мособлдумы допустил ежеквартальную индексацию пенсий россиян
Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин допустил, что возможна ежеквартальная индексация пенсий россиян.
«Законодательно ежеквартальная индексация пенсий возможна. Вопрос стоит остро с точки зрения наличия ресурсов. Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Никитин, прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года, потому пока рано говорить о заметном пополнении регионального и федерального бюджетов. При этом наиболее оптимально было бы индексировать пенсии россиян раз в полгода.
Ранее сообщалось, что в марте 2025 года некоторые категории российских пенсионеров получат выплату меньше, чем в феврале. Это связано с тем, что в январе 2025 года пенсии у большинства пожилых россиян были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%). Однако по факту она оказалась 9,5%, передает «Радиоточка НСН».
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