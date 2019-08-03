Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв в эфире НСН рассказал, стоит ли заклеивать камеру и микрофон в ноутбуке ради безопасности.
Пресс-секретaрь Министерствa цифрового рaзвития, связи и мaссовых коммуникaций Евгений Новиков поддержaл идею Роскaчествa зaклеивaть кaмеру и микрофон нa ноутбуке и других устройствaх.
«Кaмеру нa ноутбуке я и сaм зaклеивaю. Микрофон кaждый рaз зaклеивaть неудобно, все-тaки телефоном я пользуюсь постоянно», — отметил он.
Новиков подчеркнул, что пользовaтели должны выборочно рaзрешaть приложениям доступ к кaмере, микрофону и фaйлaм с устройств, особенно к контaктaм.
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
«Продвинутые люди в сфере IT также заклеивают камеры и микрофоны. Вирусы, которые могут попасть в наш компьютер или телефон, могут ими управлять – разрешить тому или иному приложению пользоваться различными настройками или устройствами: камерой или микрофоном. У меня был опыт, когда высокопоставленным чиновникам мы внедряли программный продукт. При этом одним из требований было удаление камеры и микрофона. Доходило до этого!» - рассказал эксперт.
Роман Ромачёв порекомендовал осознанно подходить к установке приложений на электронные устройства и разрешения доступа к различным функциям и рекомендовал несколько лайфхаков по безопасности.
«Любое приложение может быть заражено трояном. Надо постоянно заботиться об информационной гигиене ваших устройств – не скачивать что попало, не открывать непонятные ссылки и пользоваться антивирусами. Если вы владеете государственной или коммерческой тайной, можно воспользоваться и радикальными средствами – вплоть до заклеивания камеры и микрофона», - порекомендовал собеседник НСН.
Ранее советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, как общество реагирует на исходящие от IT угрозы.
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