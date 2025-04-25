СПбГУ присоединится к первому в стране бакалавриату для создателей ИИ

В прошлом году бигтехи запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Университета Иннополис. Теперь к программе присоединился Санкт-Петербургский государственный университет.



В 2024 году студентами AI360 в четырех вузах стали 100 самых талантливых выпускников школ со всей России. 94 абитуриента поступили без вступительных испытаний, 73 победителей и призеров ВСОШ и РСОШ, средний балл выпускников школ — 97.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что большую часть работы чиновников нельзя назвать творческой, ее с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта (ИИ), предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью.

