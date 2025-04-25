СПбГУ присоединится к первому в стране бакалавриату для создателей ИИ
Первый в стране AI-бакалавриат Яндекса и Сбера AI360 по подготовке исследователей и архитекторов искусственного интеллекта в новом учебном году расширит программу и увеличит в полтора раза набор в пяти вузах-партнерах.
В прошлом году бигтехи запустили AI360 на базе ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Университета Иннополис. Теперь к программе присоединился Санкт-Петербургский государственный университет.
В 2024 году студентами AI360 в четырех вузах стали 100 самых талантливых выпускников школ со всей России. 94 абитуриента поступили без вступительных испытаний, 73 победителей и призеров ВСОШ и РСОШ, средний балл выпускников школ — 97.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что большую часть работы чиновников нельзя назвать творческой, ее с легкостью можно переложить на плечи искусственного интеллекта (ИИ), предоставив людям возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru