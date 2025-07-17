Россиянам рассказали, как церковь относится к татуировкам

По его словам, в Ветхом Завете есть запрет на различные манипуляции с телом, но он не является прямым, тогда как в Новом Завете вопрос татуировок вовсе не затрагивается.

«Однако есть слова апостола Павла: «Всё мне позволительно, но нё все полезно». Таким образом, прямого запрета нет», - пояснил священнослужитель.

Также отец Феодорит добавил, что одобрения татутировок тоже нет, так как «Господь создал человека таким, как он есть».

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что если человек сделал татуировку, то ему нельзя быть донором крови в течение 12 месяцев, сообщает RT.

