Россиянам рассказали, как церковь относится к татуировкам
Православная церковь не запрещает татуировки. Об этом сайту aif.ru заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
По его словам, в Ветхом Завете есть запрет на различные манипуляции с телом, но он не является прямым, тогда как в Новом Завете вопрос татуировок вовсе не затрагивается.
«Однако есть слова апостола Павла: «Всё мне позволительно, но нё все полезно». Таким образом, прямого запрета нет», - пояснил священнослужитель.
Также отец Феодорит добавил, что одобрения татутировок тоже нет, так как «Господь создал человека таким, как он есть».
Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что если человек сделал татуировку, то ему нельзя быть донором крови в течение 12 месяцев, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru