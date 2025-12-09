В Госдуме заявили, что владельцев квартир могут выселить за нарушения прав соседей
Принудительное выселение собственника из квартиры — крайняя мера, применяемая судом в России, сообщает РИА Новости.
По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, закон позволяет продать жилье с торгов в трех основных случаях. Во-первых, если владелец постоянно нарушает права соседей: шумит, угрожает, создает опасность и не устраняет нарушения. Во-вторых, если жилое помещение используется как коммерческий объект, чем серьезно ущемляются интересы других жильцов. В-третьих, это может произойти из-за опасной самовольной перепланировки, угрожающей безопасности дома.
Важно, что инициатива должна исходить от заинтересованных лиц - соседей, УК, а окончательное решение — прерогатива суда. После реализации квартиры собственник получает оставшиеся от продажи средства, теряя при этом право на жилье.
Кроме того, с единственным жильём это может произойти при неуплате ипотеки, так как недвижимость «находится в залоге у банка», или при незаконной перепланировке в квартире, если не выполнено предписание об устранении нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
