Россиянам объяснили, какие фразы выдают финансовых мошенников
Ключевые фразы, по которым можно выявить финансовых мошенников, можно объединить в три группы. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, в первую группу входят отсылки к госорганам, например, к ФСБ, МВД, Центробанку и прочим. Однако представители этих ведомств не звонят гражданам.
Во вторую группу входят фразы, с помощью которых мошенники запрашивают личные данные, например, СНИЛС, коды из СМС или данные банковской карты. При этом по телефону никто такую информацию не запрашивает.
Эксперт отметил, что к третьей группе относятся отсылки к безопасности и секретности. Это такие фразы, как «специальный счет», «безопасный счет», «на Вас уже оформили кредит, его надо отменить», «этот разговор секретный» и т.д.
Балынин призвал во всех подобных ситуациях сразу класть трубку. Он также добавил, что не следует переходить по непонятным ссылкам.
Ранее мошенники под предлогом перерасчета оплаты услуг связи похитили у пенсионерки из Москвы более 27,8 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
