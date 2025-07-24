Россиянам объяснили, как взыскать ущерб за затопленную во дворе машину

После сильных дождей многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда их автомобили оказываются затопленными во дворах. В таких случаях важно установить источник затопления, чтобы определить, кто несёт ответственность за ущерб. Об этом в интервью RT рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если причиной стали протечки с крыши или неисправные общедомовые системы, ответственность может лежать на управляющей компании или ТСЖ. При затоплении из-за ливневки во дворе виновником также, как правило, выступает УК. Если же вода пришла с улицы из-за засорённой городской канализации, отвечать будут муниципальные службы. В случае ошибок при проектировании или строительстве, претензии направляются застройщику.