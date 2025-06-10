Россиянам объяснили, как «выбить» зарплату на неофициальной работе
Работодатель обязан оформить трудовой договор в течение трёх рабочих дней с момента фактического выполнения работником своих обязанностей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.
По его словам, если договор с работником не был заключен в письменной форме в указанный срок, то это уже серьёзное нарушение со стороны работодателя, но гарантией получения зарплаты это не является.
«Шефа могут оштрафовать, но обязать выплатить заработанные деньги может только суд», — указал юрист.
Гусятников добавил, что доказать в суде факт выполнения трудовых обязанностей помогут фотографии с места работы, скрины переписки с работодателем и показания свидетелей, а также внутренние документы, на которых расписывался работник.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что чаще всего «серую» зарплату всё ещё получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В доме стрелка из Граца нашли предсмертное письмо
- Трамп назвал условия вывода нацгвардии из Лос-Анджелеса
- На Кубани задержаны подозреваемые по делу о незаконной поставке оружия
- Замгубернатора Владимирской области арестован по делу о крупной взятке
- Россиянам объяснили, как «выбить» зарплату на неофициальной работе
- СК проверяет сообщения об отравлении пассажиров теплохода на Валаам
- Останина раскритиковала идею Львовой-Беловой поднять планку многодетности
- США сократят военный бюджет на поставки оружия Украине в 2026 году
- В Госдуме заявили, что букмекеры должны нести ответственность за лудоманию
- Лукашенко раскритиковал белорусскую киноиндустрию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru