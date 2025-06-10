Россиянам объяснили, как «выбить» зарплату на неофициальной работе

По его словам, если договор с работником не был заключен в письменной форме в указанный срок, то это уже серьёзное нарушение со стороны работодателя, но гарантией получения зарплаты это не является.

«Шефа могут оштрафовать, но обязать выплатить заработанные деньги может только суд», — указал юрист.

Гусятников добавил, что доказать в суде факт выполнения трудовых обязанностей помогут фотографии с места работы, скрины переписки с работодателем и показания свидетелей, а также внутренние документы, на которых расписывался работник.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что чаще всего «серую» зарплату всё ещё получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах.

