Россиянам объяснили, как вернуть деньги за покупки ребенка в интернете
Чтобы вернуть деньги, которые ребёнок потратил в интернете без ведома родителей, следует действовать быстро и последовательно. Об этом RT рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
По её словам, в первую очередь, с просьбой вернуть деньги необходимо обратиться в банк, который выпустил карту. Нужно объяснить, что гражданин не инициировал оплату товаров или услуг. Важно указать, что устройство, с которого был осуществлён платёж, не было украдено, подчеркнув при этом, что ребёнок совершил покупку без согласия и ведома владельца.
Также необходимо обратиться в службу поддержки маркетплейса, игры или иной платформы, где была совершена покупка, и объяснить ситуацию.
«Если вы не давали согласие и просите отменить сделку, вам должны эти деньги вернуть», — заключила эксперт.
Ранее в МВД РФ сообщили о росте числа детей, пострадавших от кибермошенников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
