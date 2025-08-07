Тропики закончились: Синоптик Шувалов поставил крест на жарком лете в Москве
Теплые дни будут для августа редкостью, при этом не стоит пугаться рекордно дождливого начала месяца, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
Дождливое начало августа не перетечет в глобальные ливни, потопы и катаклизмы, однако радовавшая москвичей жара спадет в последний месяц лета, заявил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В июле на Москву обрушились тропические ливни, чередовавшиеся с 30-градусной жарой. Начало августа также запутало горожан переменчивой погодой. Шувалов объяснил, что будет дальше.
«Пока температура выше климатической нормы, но, начиная со второй декады, жары не ожидается, теплые дни будут крайне редкими. Так что по итогам месяц будет чуточку прохладным. Я не сказал бы, что это серьезное похолодание, будет норма. Для конца августа в Москве это плюс 16 градусов (20 градусов днем и 12 ночью). Несмотря на рекордно дождливое начало месяца, количество осадков в августе останется в пределах климатической нормы», - успокоил Шувалов.
По его словам, в ближайшую неделю в столице и Подмосковье ожидается хорошая погода, хотя местами будет мокро.
«Днем температура будет плюс 20-23, ночью – от 11 до 16 градусов тепла, это на полтора градуса ниже нормы. В целом ожидается хорошая погода. До понедельника осадки будут через день: сегодня и в субботу дождь, а завтра и в воскресенье без осадков, а со следующей недели они обретут другой ритм. Днем будут кратковременные летние дожди, а ночи ожидаются сухими», - заключил собеседник НСН.
Блогер-таксист Егор Рябков ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что делать, если ваш автомобиль попал в глубокую лужу.
