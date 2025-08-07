Дождливое начало августа не перетечет в глобальные ливни, потопы и катаклизмы, однако радовавшая москвичей жара спадет в последний месяц лета, заявил в интервью НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В июле на Москву обрушились тропические ливни, чередовавшиеся с 30-градусной жарой. Начало августа также запутало горожан переменчивой погодой. Шувалов объяснил, что будет дальше.