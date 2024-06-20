Россиянам объяснили, как требовать компенсацию при отравлении едой

Если гражданин отравился едой, то не следует заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который не только назначит лечение, но и зафиксирует факт отравления. Справка или выписка из больницы потребуется при обращении в Роспотребнадзор или суд. Также будут необходимы чеки из заведения общепита или выписка из банка, показания свидетелей, справка из бухгалтерии с мета работы о недополученном заработке.

Претензию в кафе или ресторан следует подавать в двух экземплярах, при этом на том, который остаётся у гражданина, должна быть отметка, что заведение получило документ. Либо отправить её в компанию заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении. Параллельно следует обратиться в Роспотребнадзор.

Если кафе или ресторан отказывает в компенсации, то необходимо обращаться в суд. В этом случае к указанным выше документам следует приложить претензию к заведению и ответ на неё, копию жалобы в Роспотребнадзор с результатом проверки предприятия.

«При подготовке иска важно понимать, что заявления и приложенные доказательства должны чётко устанавливать связь между съеденным в заведении испорченным продуктом или блюдом и отравлением», - говорится в публикации.

Ранее в Москве более ста человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, включая несовершеннолетнего. В Татарстане находятся в больницах более десяти человек, в том числе восемь — в реанимации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

