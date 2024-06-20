СМИ: В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить производителей готовой еды

По словам Выборного, он сам часто покупает подобную продукцию. При этом к нему, как к парламентарию, поступает множество обращений от граждан, обеспокоенных массовыми случаями ботулизма, зафиксированными в Москве, Нижегородской области и Казани.

Также депутат подчеркнул, что это далеко не первый подобный случай. Относительно недавно массовые отравления были зафиксированы и в Екатеринбурге. Поэтому важно своевременно проводить проверку предпринимателей.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил «Радиоточке НСН», что снятие моратория на проверки сделает предприятиям только хуже, поскольку будет способствовать их закрытию и банкротству.

