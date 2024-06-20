СМИ: В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить производителей готовой еды
Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в России внеплановые проверки всех поставщиков готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата.
По словам Выборного, он сам часто покупает подобную продукцию. При этом к нему, как к парламентарию, поступает множество обращений от граждан, обеспокоенных массовыми случаями ботулизма, зафиксированными в Москве, Нижегородской области и Казани.
Также депутат подчеркнул, что это далеко не первый подобный случай. Относительно недавно массовые отравления были зафиксированы и в Екатеринбурге. Поэтому важно своевременно проводить проверку предпринимателей.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил «Радиоточке НСН», что снятие моратория на проверки сделает предприятиям только хуже, поскольку будет способствовать их закрытию и банкротству.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru