СМИ: В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить производителей готовой еды

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в России внеплановые проверки всех поставщиков готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата.

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По словам Выборного, он сам часто покупает подобную продукцию. При этом к нему, как к парламентарию, поступает множество обращений от граждан, обеспокоенных массовыми случаями ботулизма, зафиксированными в Москве, Нижегородской области и Казани.

Также депутат подчеркнул, что это далеко не первый подобный случай. Относительно недавно массовые отравления были зафиксированы и в Екатеринбурге. Поэтому важно своевременно проводить проверку предпринимателей.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил «Радиоточке НСН», что снятие моратория на проверки сделает предприятиям только хуже, поскольку будет способствовать их закрытию и банкротству.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:БизнесПроверкиГенпрокуратура

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