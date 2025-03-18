Иммунолог рассказал, как защититься от сезонной аллергии

Педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус заявил в беседе с порталом NEWS.ru, что схему лечения сезонной аллергии врач должен подбирать при личном осмотре. Он отметил, что есть множество разных вариантов терапии, в частности, есть превентивная терапия, которую нужно проводить осенью и зимой.

Врач добавил, что пациентам, внезапно столкнувшимся с проблемой, должен быть назначен весь комплекс лечения. По словам Продеуса, при поллинозе часть пациентов сталкиваются не только с заложенностью носа и зудом в глазах, но также с кашлем, нарушением кашля и бронхиальной астмой. Иммунолог посоветовал пациентам наблюдать за цветением, в частности, посредством специальных порталов в интернете, и, исходя из рекомендаций врача, моделировать персональную дозу терапии.

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Также Продеус порекомендовал дважды в день использовать глазные капли, а при активном цветении — более серьезные лекарства, в частности, гормональные, оставлять уличную одежду в коридоре, ограничить проветривание квартиры и в несколько раз чаще делать влажную уборку, обязательно умывать лицо, мыть руки и принимать душ не только после улицы, но и перед сном. Заниматься же самолечением ни в коем случае не стоит, предупредил врач.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что для того чтобы подготовиться к сезону аллергии, нужно запастись антигистаминными препаратами, масками, каплями в нос и глаза, а также очками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / SVEN SIMON
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