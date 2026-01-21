По цене квартиры: Россияне откладывают покупку даже подержанных машин
Сегодня россияне отдают предпочтение подержанным автомобилям японского, корейского и европейского производства, сказал НСН Ян Хайцеэр. Вместе с тем Игорь Моржаретто заявил, что продажи машин не превысят уровень прошлого года.
Взрывного интереса россиян к подержанным автомобилям на фоне роста цен ждать не стоит, однако, по всей видимости, вырастет спрос на автомобили отечественного производства или сборки. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
В России в 2026 году средняя цена на автомобиль вырастет до 3,85 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2025 году. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщил портал Autonews. При этом больших скидок на новые автомобили не будет, добавил он. Хайцеэр отметил, что рост цен вряд ли приведет к всплеску спроса на подержанные авто.
«Спрос на подержанные авто всегда стабильный. Другое дело, что в первую очередь востребованы хорошие автомобили в исправном техническом состоянии, со свежим годом выпуска, с небольшим пробегом, но таких, к сожалению, немного. Пока еще более активный спрос на автомобили европейского производства, корейского, японского, но не китайского. К китайским автомобилям пока люди относятся с опаской. Думаю, что всплеска спроса на подержанные автомобили не будет, а спрос будет расти пропорционально, так как подержанные хорошие автомобили, которые станут достойной альтернативой новым машинам, не появятся ниоткуда. Что касается нового рынка, он всегда связан с подержанным, он может быть более или менее активным, но автомобильный парк все равно стареет, и выбор конечного покупателя сужается», — сказал Хайцеэр.
Вместе с тем новый расчет утилизационного сбора уменьшит доступность одного типа автомобилей, добавил собеседник НСН.
«Новый расчет утилизационного сбора фактически поставил барьер перед машинами мощностью свыше 160 лошадиных сил и старше трех лет, привезенными из-за рубежа. Привозить же из других стран подержанные автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил не всегда рентабельно, потому что это автомобили, как правило, малого класса, вся процедура, которая ложится на них, достаточно дорогая и соответствует автомобилям более высокого класса», — подчеркнул автоэксперт.
Хайцеэр также перечислил сегменты рынка, спрос на которые уже существенно упал.
«Уже сильно просели электромобили, потому что они сильно подорожали, утилизационный сбор там очень большой, они, как правило, мощные. Просел, конечно, параллельный импорт, потому что многие машины стали недоступными. Вместе с тем вырастет спрос на автомобили отечественного производства или отечественной сборки, они должны быть несколько дешевле, учитывая, что утилизационный сбор российским предприятиям возвращается. Постепенно мы начнем привыкать к подержанным китайским автомобилям, потому что других практически не будет. Надеюсь, будет повышаться компетенция и официальных дилеров, и независимых техцентров, которые подхватывают обслуживание подержанных автомобилей по более низким ценам», — заключил он.
В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто заявил НСН, что объем продаж автомобилей в текущем году не превысит уровень 2025 года.
«В лучшем случае мы будем на уровне 2025 года: 1,3-1,35 млн автомобилей. Понятно, что высокие цены многих отпугивают, они отправляются на вторичный рынок. Уже сейчас средняя стоимость автомобиля сопоставима со стоимостью двухкомнатной квартиры в Ярославле», — сказал Моржаретто.
Ранее Подщеколдин заявил, что автомобильный парк в России постарел почти вдвое. Об этом соообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
