Взрывного интереса россиян к подержанным автомобилям на фоне роста цен ждать не стоит, однако, по всей видимости, вырастет спрос на автомобили отечественного производства или сборки. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В России в 2026 году средняя цена на автомобиль вырастет до 3,85 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2025 году. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщил портал Autonews. При этом больших скидок на новые автомобили не будет, добавил он. Хайцеэр отметил, что рост цен вряд ли приведет к всплеску спроса на подержанные авто.

«Спрос на подержанные авто всегда стабильный. Другое дело, что в первую очередь востребованы хорошие автомобили в исправном техническом состоянии, со свежим годом выпуска, с небольшим пробегом, но таких, к сожалению, немного. Пока еще более активный спрос на автомобили европейского производства, корейского, японского, но не китайского. К китайским автомобилям пока люди относятся с опаской. Думаю, что всплеска спроса на подержанные автомобили не будет, а спрос будет расти пропорционально, так как подержанные хорошие автомобили, которые станут достойной альтернативой новым машинам, не появятся ниоткуда. Что касается нового рынка, он всегда связан с подержанным, он может быть более или менее активным, но автомобильный парк все равно стареет, и выбор конечного покупателя сужается», — сказал Хайцеэр.