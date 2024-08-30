СМИ: Прилетевшая в Санкт-Петербург Орнелла Мути лишилась багажа

По словам кинодивы, в чемодане были дорогие для неё вещи, в том числе, наряды от известных модельеров, а также платок Chanel, который Мути носила, когда познакомилась с Сальвадором Дали. Актриса летела из Рима с пересадкой в Стамбуле. В дороге она пробыла более 12 часов. Кто виноват в утери багажа пока неизвестно.

Ранее в Тбилиси затерялась часть багажа сборной Испании по футболу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

