СМИ: Прилетевшая в Санкт-Петербург Орнелла Мути лишилась багажа
Прилетевшая в Санкт-Петербург итальянская актриса Орнелла Мути обнаружила, что лишилась своего багажа, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам кинодивы, в чемодане были дорогие для неё вещи, в том числе, наряды от известных модельеров, а также платок Chanel, который Мути носила, когда познакомилась с Сальвадором Дали. Актриса летела из Рима с пересадкой в Стамбуле. В дороге она пробыла более 12 часов. Кто виноват в утери багажа пока неизвестно.
Ранее в Тбилиси затерялась часть багажа сборной Испании по футболу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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