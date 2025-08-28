Россиянам объяснили, как не нарваться на риелтора-мошенника
Чтобы не нарваться на риелтора-мошенника следует игнорировать слишком привлекательные предложения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по инвестициям и финансовым рискам Ярослав Остудин.
По его словам, признаками мошенничества является цена, которая слишком низкая по сравнению с рыночной, а также различные манипуляции, когда клиента торопят с принятием решения.
«Если вас торопят, не дают внимательно ознакомиться с документами и не отвечают на вопросы, то это повод приостановить сделку... не вносите никаких предоплат... если что-то кажется странным – не рискуйте», — предупредил эксперт.
Остудин добавил, что перед сотрудничеством с риелтором и агентством нужно убедиться в подлинности их документов, изучить отзывы и проверить сам объект сделки.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что риелтор не представляет интересы клиента - он представляет застройщика и может «впаривать» квартиры не самого лучшего качества.
