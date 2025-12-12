СМИ: Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане

В Дагестане за текущий эпидсезон ОРВИ от последствий гонконгского гриппа умерли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянам объяснили, для кого наиболее опасен гонконгский грипп

Отмечается, что умершие не были привиты от гриппа.

По данным регионального Роспотребнадзоре, всего в регионе был выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом. В ведомстве напомнили, что данный штамм (H3N2) отличается такими симптомами, как резко повышение температуры тела до 40 градусов, озноб, боль в горле и кашель, головная боль.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что гонконгский грипп не доставит больших неприятностей россиянам с хорошим иммунитетом, но всё же следует поберечь себя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГриппСмертьДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры