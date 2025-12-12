СМИ: Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане
В Дагестане за текущий эпидсезон ОРВИ от последствий гонконгского гриппа умерли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что умершие не были привиты от гриппа.
По данным регионального Роспотребнадзоре, всего в регионе был выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом. В ведомстве напомнили, что данный штамм (H3N2) отличается такими симптомами, как резко повышение температуры тела до 40 градусов, озноб, боль в горле и кашель, головная боль.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что гонконгский грипп не доставит больших неприятностей россиянам с хорошим иммунитетом, но всё же следует поберечь себя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист: Госдолг РФ выше уровня инфляции «обирает» будущие поколения
- СМИ: Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане
- Юрист не увидела причин дополнять Конституцию России
- Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит режиссер Вим Вендерс
- Песков: Идея Зеленского по референдуму, как предлог для передышки, не пройдет
- Россиянам рассказали о популярных у мошенников новогодних схемах обмана
- Россиянам объяснили, как начать худеть с 1 января
- Кабмин продлил меры господдержки для угольных компаний
- «Ждем допуска!»: Шахматисты готовятся к турнирам с флагом и гимном России
- Что дают театру «эффективные менеджеры» и непредсказуемые частники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru