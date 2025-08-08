Россиянам объяснили, как избавиться от болезненной реакции на критику

Болезненное восприятие критики, как правило, связано с тем, что люди путают оценку работы с мнением о самих себе. Об в разговоре с NEWS.ru заявила бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева.

Она отметила, что необходимо научиться в такие моменты разделять факт и интерпретацию.

«Мне сказали, что презентация была неубедительной». Это факт. «Я не умею выступать» — уже интерпретация», - пояснила эксперт.

Голубович-Красавцева добавила, что следует опираться не только на чужую оценку, но и на свою ценность, а также развивать навык саморефлексии и находить в критике что-то полезное.

Ранее международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова заявила, что токсичные привычки могут негативно повлиять на карьеру даже высококвалифицированных специалистов, сообщает RT.

