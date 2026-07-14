Верховная рада продлила на Украине военное положение и мобилизацию

Депутаты Верховной рады продлили военное положение и мобилизацию на Украине до 31 октября текущего года. Об этом сообщает RT.

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Соответствующие законопроекты в парламент внёс президент Уукраины Владимир Зеленский. Они предполагают продление военного положения и мобилизации на 90 дней со 2 августа.

Уточняется, что документы поддержали 313 украинских парламентариев. Против высказались два человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление на Украине военного положения и мобилизаци свидетельствуют о том, что Зеленский не заинтересован в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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