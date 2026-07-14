Верховная рада продлила на Украине военное положение и мобилизацию

Соответствующие законопроекты в парламент внёс президент Уукраины Владимир Зеленский. Они предполагают продление военного положения и мобилизации на 90 дней со 2 августа.



Уточняется, что документы поддержали 313 украинских парламентариев. Против высказались два человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление на Украине военного положения и мобилизаци свидетельствуют о том, что Зеленский не заинтересован в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».