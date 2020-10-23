Россиянам не хватает социально-ориентированной руки Медведева

«Дмитрий Медведев – прекрасный идеолог социально-ориентированных проектов, скучаю по вам. Дмитрий Анатольевич, по вашей мягкой, заботливой, социально-ориентированной руке. Может, вы вернетесь, а?», – с иронией отметил он.

Кроме того, музыкант в эксклюзивном интервью НСН посоветовал россиянам в эти дождливые осенние дни согреваться новым альбомом Пола Маккартни.

