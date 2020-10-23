Россиянам не хватает социально-ориентированной руки Медведева
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН предложил Дмитрию Медведеву вернуться в правительство.
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели. Однако некоторые депутаты считают, что такое нововведение может «перессорить россиян», усложнить расчет зарплаты и снизить эффективность труда. Такого мнения, в частности, придерживается зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН предложил Медведеву вернуться в правительство.
«Дмитрий Медведев – прекрасный идеолог социально-ориентированных проектов, скучаю по вам. Дмитрий Анатольевич, по вашей мягкой, заботливой, социально-ориентированной руке. Может, вы вернетесь, а?», – с иронией отметил он.
Кроме того, музыкант в эксклюзивном интервью НСН посоветовал россиянам в эти дождливые осенние дни согреваться новым альбомом Пола Маккартни.
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