«Так и поверили». Ткаченко об исчезновении данных россиян из госсистем

Владимир Ткаченко: «Ни для кого не новость, что пение, прослушивание хорошей музыки, ее написание, если к этому есть способности, помогают при стрессе. Но меня удивляет другое, ученым заняться нечем больше, что ли. В такое удивительное, непростое время, когда происходит то, что происходит, ученые бросили все и решили, что будут изучать, как пение помогает людям справляться со стрессом. Конечно помогает, ребята, занимайтесь делами», – посоветовал Владимир Ткаченко в беседе с НСН.

