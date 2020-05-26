«Так и поверили». Ткаченко об исчезновении данных россиян из госсистем
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минкомсвязи: Данные россиян после отмены пропусков будут удалены из госсистем
Власти заверили, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков, после их отмены будут удалены из государственных систем. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Владимир Ткаченко: «Вот мы прям и поверили. Конечно, все строится на доверии в России, особенно отношения с властями. Понимая, в каком мы государстве живем, в такое заявление верится с трудом. Так что мне кажется, будет совершенно по-другому», – поделился своим мнением со слушателями НСН Владимир Ткаченко.
В Кронштадте на Вечном огне пожарили шашлыки
Неизвестные пожарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Владимир Ткаченко: «Эта интересная тема называется «слабоумие и отвага». Эти ребята наверняка знали, что жарить шашлыки на Вечном огне нельзя, но их как раз привлекала опасность, сделать нечто смелое, чего раньше никто не делал. Одним словом, дурачки, безумно глупые люди. Наверное, это все-таки отсутствие воспитания, надеюсь, они когда-нибудь поправятся, если полиция их найдет», – сказал он НСН.
Соблюдать социальную дистанцию на курорте согласны лишь треть россиян
В случае открытия курортного сезона, лишь треть россиян готовы соблюдать социальную дистанцию на пляже и в воде. Об этом сообщают аналитики сервиса OneTwoTrip.
Владимир Ткаченко: «Я очень понимаю остальных россиян, как по-другому? Самое главное в жизни человека – это общение, а чем ближе общение, тем оно приятнее. Я даже не знаю, как быть во время курортного сезона с интимными дистанциями. Будут ли они соблюдаться?» – порассуждал музыкант в эфире НСН.
Ученые: Музыка помогает при стрессе
Ученые доказали, что пение помогает людям справляться со стрессом, об этом пишет BBC.
Владимир Ткаченко: «Ни для кого не новость, что пение, прослушивание хорошей музыки, ее написание, если к этому есть способности, помогают при стрессе. Но меня удивляет другое, ученым заняться нечем больше, что ли. В такое удивительное, непростое время, когда происходит то, что происходит, ученые бросили все и решили, что будут изучать, как пение помогает людям справляться со стрессом. Конечно помогает, ребята, занимайтесь делами», – посоветовал Владимир Ткаченко в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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