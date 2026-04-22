«Раздастся крик»: Россияне рискуют лишиться возможности платить QR-кодом в Египте
Владимир Шевченко заявил НСН, что продолжительность этой опции непонятна: система может работать годами, а могут через неделю пожаловаться из США, и проект свернут.
Проблема с оплатой по QR-коду через ВТБ в Египте в том, что банк находится под санкциями США и ЕС, которые могут мгновенно наложить и на самих египтян. Об этом НСН рассказал аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
Российские туристы в Египте теперь могут платить по QR-коду через мобильный банк ВТБ, говорится в сообщении банка. Сервис работает в крупных торговых точках: камера наводится на QR-код, деньги списываются с рублёвого счёта и автоматически конвертируются в фунты. Комиссии за операцию нет, разовый лимит составляет 25 тысяч рублей, суточный — 350 тысяч. В финансовой организации рассчитывают распространиться еще на 10 стран до конца года. Шевченко раскрыл, в чем проблема этого «замечательного проекта».
«Проблема в том, что ВТБ находится под санкциями США и Евросоюза. Соответственно, те египетские компании, которые сейчас решили посотрудничать с ВТБ, имеют ненулевой шанс попасть под вторичные санкции США и Евросоюза. Проект замечательный, но, скорее всего, он будет недолгим. Это ставит под удар египетских партнеров. У них есть выбор: сотрудничать с туристами из России и отказаться от всего остального мира, либо сотрудничать со всем остальным миром и отказаться от клиентов из России. Выбор очевиден. Технически ничего сложного в этом нет. Раз ВТБ реализовал, значит и другие крупные банки тоже смогут. Но это потребует инвестиций, а продолжительность жизни проекта непонятна: может год, три, а может через неделю раздастся окрик из Минфина США, и египтяне скажут, что "зашли не в ту дверь"», - отметил он.
Ранее исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова в беседе с НСН отказалась прогнозировать, что россияне откажутся от оплаты банковскими картами через пять лет, констатировав при этом, что теперь банки стараются переложить ответственность за доступ к своим средствам на самих россиян.
