Россия и Ливан договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов

Посол РФ в Ливане Александр Рудаков и генсек ливанского МИД Абдель Саттар Иса подписали соглашение о взаимной отмене виз Об этом сообщает RT.

Уточняется, что документ предусматривает взаимное освобождение от въездных виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Безвиз начнёт действовать через 60 дней после обмена уведомлениями о ратификации. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления.

Ранее в посольстве Франции в России рассказали, что чаще всего выдают россиянам краткосрочные шенгенские визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
