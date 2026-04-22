Россия и Ливан договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов
Посол РФ в Ливане Александр Рудаков и генсек ливанского МИД Абдель Саттар Иса подписали соглашение о взаимной отмене виз Об этом сообщает RT.
Уточняется, что документ предусматривает взаимное освобождение от въездных виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Безвиз начнёт действовать через 60 дней после обмена уведомлениями о ратификации. Соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления.
Ранее в посольстве Франции в России рассказали, что чаще всего выдают россиянам краткосрочные шенгенские визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
