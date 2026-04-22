В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград

Писатель покинул Россию после начала спецоперации на Украине. По мнению депутата, живущий ныне в Латвии Остер «предал Родину, медали и награды заслуженные».

«Сдайте все медали... Раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране... Забирает книги пусть и читает там своим внукам», - заключила Германова.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку произведений Остера на предмет содержания установок, спорных с педагогической точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».