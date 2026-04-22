В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград

Покинувшему Россию заслуженному деятелю искусств РФ Григорию Остеру следует отказаться от российских наград. Как пишет РИА Новости, об этом заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Психолог объяснил, как сделать «Вредные советы» Остера полезными для детей

Писатель покинул Россию после начала спецоперации на Украине. По мнению депутата, живущий ныне в Латвии Остер «предал Родину, медали и награды заслуженные».

«Сдайте все медали... Раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране... Забирает книги пусть и читает там своим внукам», - заключила Германова.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку произведений Остера на предмет содержания установок, спорных с педагогической точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Савостьянов / ТАСС
