Чаще всего работодатели готовы принять на прежние рабочие места офисных сотрудников, IT-специалистов и работники прикладных специальностей, которые расстались с работодателем на дружеской ноте. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Почти каждая вторая российская компания (48%) чаще стала «возвращать» бывших работников, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала SuperJob. При этом еще год назад таких компаний было 32%. Лоикова объяснила рост интереса к возврату старых сотрудников.

«Есть две тенденции: первая — бешеный конкурс на вакансии, вторая — активное возвращение бывших сотрудников. Это две стороны одного рынка, которые существуют одновременно и дополняют друг друга. Сейчас происходит структурная трансформация и перестройка рынка труда. Дефицит кадров распределен крайне неравномерно в разных областях. Мы видим бешеный конкурс среди соискателей, это преимущественно сфера “синих воротничков” и “белых воротничков” (IT-специалистов, менеджеров среднего звена и топ-менеджеров). Здесь на одно место могут претендовать десятки, сотни и даже тысячи кандидатов. Зарплатные ожидания при этом у них не растут, потому что существует переизбыток, конкуренция», — сказала Лоикова.

Собеседница НСН добавила, что, как правило, на прежние места возвращаются представители прикладных специальностей, которые расстались с руководством на позитивной ноте.