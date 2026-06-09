«Латают дыры»: HR-эксперт объяснила погоню работодателей за бывшими сотрудниками
Чаще всего экс-сотрудники соглашаются вернуться на прежнее место работы благодаря достойной зарплате, дружному коллективу, удобному графику и новой должности, сказала НСН Зулия Лоикова.
Чаще всего работодатели готовы принять на прежние рабочие места офисных сотрудников, IT-специалистов и работники прикладных специальностей, которые расстались с работодателем на дружеской ноте. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Почти каждая вторая российская компания (48%) чаще стала «возвращать» бывших работников, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала SuperJob. При этом еще год назад таких компаний было 32%. Лоикова объяснила рост интереса к возврату старых сотрудников.
«Есть две тенденции: первая — бешеный конкурс на вакансии, вторая — активное возвращение бывших сотрудников. Это две стороны одного рынка, которые существуют одновременно и дополняют друг друга. Сейчас происходит структурная трансформация и перестройка рынка труда. Дефицит кадров распределен крайне неравномерно в разных областях. Мы видим бешеный конкурс среди соискателей, это преимущественно сфера “синих воротничков” и “белых воротничков” (IT-специалистов, менеджеров среднего звена и топ-менеджеров). Здесь на одно место могут претендовать десятки, сотни и даже тысячи кандидатов. Зарплатные ожидания при этом у них не растут, потому что существует переизбыток, конкуренция», — сказала Лоикова.
Собеседница НСН добавила, что, как правило, на прежние места возвращаются представители прикладных специальностей, которые расстались с руководством на позитивной ноте.
«Работодатели возвращают бывших сотрудников на прикладные специальности, где у нас жесткий кадровый голод: это рабочие, сварщики, токари, водители, курьеры, швеи, наладчики оборудования, инженеры, сантехники, технические специалисты, логисты, квалифицированные производственные кадры. Здесь компании вынуждены конкурировать за каждого специалиста, возврат уже обученного сотрудника становится стратегией выживания компании во время кризиса. Статистика тоже косвенно это подтверждает. Возвращают работников со средним профессиональным образованием, универсалов, которые умеют совмещать сразу несколько смежных специальностей. Отмечу, что назад берут тех, кто уходил без скандалов с коллегами и с руководством, сохранил профессиональные связи, ценных сотрудников, которых переманивали конкуренты», — добавила HR-эксперт.
Лоикова обосновала выгоду работодателей от возврата прежних работников.
«Интерес работодателя вернуть прежнего сотрудника — это прагматическая часть вопроса: экономия ресурсов в условиях текущего дефицита кадров. Во-первых, это экономия на адаптации и обучении. Бывший сотрудник уже знает внутренний процесс, корпоративную культуру, какие-то программы, регламенты. Ему не нужно объяснять, что принято в компании, он включится в работу за дни, а не за месяцы, и тем самым возвратит инвестиции, которые компания в него вложила, достаточно быстро. Маржинальность этого сотрудника будет в несколько раз выше, чем новичка. Во-вторых, бывший сотрудник предсказуем и проверен, то есть риски найма неподходящего работника для компании существенно ниже. В-третьих, компании снижают затраты на рекрутинг: не нужно платить за размещение вакансии, работу HR-отдела по массовому скринингу резюме, агентские услуги и так далее. Скорость закрытия критической вакансии, как правило, быстра. Когда производство или логистика у нас “горят”, вернуть бывшего сотрудника — это быстрый способ залатать дыру в штате», — подчеркнула собеседница НСН.
Вместе с тем, отметила Лоикова, не факт, что сотрудник обязательно согласится вернуться на прежнее место.
«Успех возврата не гарантирован. Даже среди компаний, которые активно своих работников звали назад, лишь 14% смогли вернуть всех, кому предлагали. Нескольких человек вернули 67% компаний, а 19% не смогли никого обратно заманить. Это говорит о том, что просто позвать недостаточно. Нужны веские аргументы для возвращения — зарплата, условия либо должность. Главные причины, по которым сотрудники соглашаются вернуться, — это достойные зарплаты, дружный коллектив, улучшение условий графика или новая должность», — подытожила она.
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