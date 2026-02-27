В России число страховых случаев на самокатах снизилось на четверть за 2025 год, статистику привел сервис аренды электросамокатов Юрент совместно с «Ингосстрах».

Так, отмечается, что количество страховых случаев на километры поездок упало на 25%. В период с июня по декабрь 2024 года один страховой случай приходился на 562 тысячи километров, а по итогам прошлом года – один случай на 751 тысячу километров. Также в 2025 году доля поездок с расширенной страховкой составила 31%, этот показатель увеличился более чем на 5 п.п. с 2023 года.

Генеральный директор Юрент Иван Туринге подчеркнул, что на статистику влияет осознанность пользователей, а также их опыт управления самокатом. Конечно, операторы также прикладывают все усилия, чтобы обеспечить безопасность: штрафы, рейтинги пользователей, программы обучения.

Со своей стороны, заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Владимир Храбрых добавил, что рынок становится более зрелым, число поездок растет, а частота аварий – снижается. Пользователи ответственнее подходят к управлению самокатами и чаще выбирают расширенную страховую защиту.

Компания сотрудничает с сервисом Юрент с 2023 года. Пользователи автоматически получают страховую защиту от несчастных случаев во время поездки и гражданскую ответственность перед третьими лицами.

