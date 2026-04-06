«Выходить на рынок труда современная молодежь стала раньше: законодательство в сфере трудоустройства подростков становится более гибким, а форматы и графики работы разнообразнее. О том, что их дети подрабатывали во время учебного года, рассказали 12% родителей подростков, о подработке во время летних каникул — 25%. Еще одним фактором, влияющим на увеличение количества резюме подростков, является демографический: количество 14–17-летних россиян увеличивается. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. Причем подростки нередко самостоятельно находят работу. В 38% случаев работу ребенок нашел сам, в 29% — помогли родители, в 17% — друзья», — сказала Голованова.

Собеседница НСН указала на то, что и сами работодатели гораздо охотнее нанимают подростков на подработку, чем еще пару лет назад.

«Согласно опросам SuperJob, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал один из десяти работодателей. Вакансии, содержащие отметку “Доступно для соискателей с 14 лет”, — это чаще всего вакансии продавцов и кассиров, специалистов клиентского сервиса и call-центров, курьеров и сборщиков заказов, бариста и работников заведений общественного питания. У соискателей 14–17 лет, разместивших резюме на SuperJob, наиболее популярны такие позиции, как сборщик заказов, продавец/кассир, курьер, оператор call-центра, бариста/официант и работник торгового зала», — подытожила она.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что подросток может заработать 50-60 тысяч рублей, если работает по 6-7 часов четыре дня в неделю

