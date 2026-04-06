Гибкий формат: Почему подростков стали активно брать на работу
Сегодня работодатели стали втрое чаще нанимать на подработку несовершеннолетних, чем два года назад, сказала НСН Наталья Голованова.
Сегодня молодежь активно выходит на рынок труда благодаря гибкому графику и разнообразным форматам работы, играет роль и демографический фактор. Об этом НСН заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Молодые люди в возрасте 14–17 лет стали активнее искать работу — в 2025 году их было уже в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Они опубликовали около миллиона резюме, сообщило издание «Известия». Традиционно молодые соискатели откликаются на позиции официанта, упаковщика или курьера, однако в последнее время все чаще пытаются попасть в креативные специальности — SMM-менеджмент, копирайтинг, дизайн. Отмечается, что бизнес готов рассматривать подростков в качестве соискателей на фоне дефицита кадров. Голованова указала на то, что подростки стали раньше выходить на работу.
«Выходить на рынок труда современная молодежь стала раньше: законодательство в сфере трудоустройства подростков становится более гибким, а форматы и графики работы разнообразнее. О том, что их дети подрабатывали во время учебного года, рассказали 12% родителей подростков, о подработке во время летних каникул — 25%. Еще одним фактором, влияющим на увеличение количества резюме подростков, является демографический: количество 14–17-летних россиян увеличивается. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. Причем подростки нередко самостоятельно находят работу. В 38% случаев работу ребенок нашел сам, в 29% — помогли родители, в 17% — друзья», — сказала Голованова.
Собеседница НСН указала на то, что и сами работодатели гораздо охотнее нанимают подростков на подработку, чем еще пару лет назад.
«Согласно опросам SuperJob, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал один из десяти работодателей. Вакансии, содержащие отметку “Доступно для соискателей с 14 лет”, — это чаще всего вакансии продавцов и кассиров, специалистов клиентского сервиса и call-центров, курьеров и сборщиков заказов, бариста и работников заведений общественного питания. У соискателей 14–17 лет, разместивших резюме на SuperJob, наиболее популярны такие позиции, как сборщик заказов, продавец/кассир, курьер, оператор call-центра, бариста/официант и работник торгового зала», — подытожила она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что подросток может заработать 50-60 тысяч рублей, если работает по 6-7 часов четыре дня в неделю
Горячие новости
- Гибкий формат: Почему подростков стали активно брать на работу
