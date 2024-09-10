Россиянам назвали растения, очищающие воздух в квартире от токсинов

По ее словам, хлорофитум очищает воздух от бензола и формальдегида. В свою очередь запах герани, чьи фитонциды уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, отгоняет мух и комаров.

Кроме того, Лялина рассказала, что качество воздуха в квартире улучшает сансевиерия. Она объяснила, что сансевиерия выделяет кислород в ночное время и удаляет токсины из воздуха.

Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал в разговоре с НСН, что россияне выращивают на балконах и редкие цитрусовые, и картошку, но самая простая и урожайная культура – это помидоры, передает «Радиоточка НСН».

