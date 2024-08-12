Солистка «Миража» рассказал о преследовании сталкером

Одна из певиц поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о неприятной ситуации со «сталкером». Навязчивому поклоннику пришли не по душе несколько фотографий исполнительницы, опубликованных на официальном сайте и в социальных сетях.

Как рассказала Болдышева изданию «Газета.Ru», неадекватный человек, с которым она никогда не встречалась, начал наставать на удалении данных изображений. Он писал сообщения и постоянно звонил не только певице, но и её супругу Алексею Горбашову - лидеру и гитаристу «Миража».

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В дальнейшем навязчивый поклонник сумел раздобыть телефонные номера директора группы, других музыкантов, родных Болдышевой, после чего также стал их «терроризировать» звонками. По словам вокалистки, всё это тянулось несколько месяцев, а затем «сталкер» неожиданно исчез.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее группу «Мираж» и артиста Никиту Джигурду полиция чуть не задержала в Париже из-за танцев в районе «Мулен Руж».

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Фото: vk.com/mirage_su
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