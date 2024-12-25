Россиянам назвали необычный ингредиент, чтобы разнообразить салат оливье

В новогоднюю ночь проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет Время ожидания приема врача в Москве сократилось более чем на 20 минут Власти Москвы пообещали сократить среднее время поездки на работу до 45 минут Собянин допустил превращение реновации в постоянно действующую программу В метро начал курсировать «Добрый поезд»