Россиянам назвали необычный ингредиент, чтобы разнообразить салат оливье

Ключевым ингредиентом, который сделает классический салат оливье интереснее, могут стать сочные раковые шейки, заявил шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что вместо традиционного мяса или колбасы в оливье можно добавить раковые шейки, что придаст блюду более изысканный вкус и морской аромат.

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Украсить салат можно листьями кресс-салата, свежим горошком и вареным раком.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН заявила, что новогодние салаты станут в разы полезнее, если отказаться от колбасы и майонеза.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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