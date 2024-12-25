Россиянам назвали необычный ингредиент, чтобы разнообразить салат оливье
Ключевым ингредиентом, который сделает классический салат оливье интереснее, могут стать сочные раковые шейки, заявил шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что вместо традиционного мяса или колбасы в оливье можно добавить раковые шейки, что придаст блюду более изысканный вкус и морской аромат.
Украсить салат можно листьями кресс-салата, свежим горошком и вареным раком.
Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН заявила, что новогодние салаты станут в разы полезнее, если отказаться от колбасы и майонеза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прощание с погибшим баскетболистом Тиммой пройдет 27 декабря в Риге
- Azerbaijan Airlines приостановила полеты в Грозный и Махачкалу
- На Урале памятники Ленину и Екатерине II переодели в Деда Мороза и Снегурочку
- Россиянам назвали необычный ингредиент, чтобы разнообразить салат оливье
- Движение поездов парализовано по всей Норвегии
- Глава РФС: Сборная России в 2025 году планирует сыграть с командами из Европы
- Ил-76 МЧС РФ доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау
- Захарова: Украина не может самостоятельно создать ядерное оружие
- При атаке дронов в Белгородской области повреждены четыре авто
- Сервис Spotify назвал главные рождественские хиты за свою историю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru