Диетолог рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь

«В 21:00 можно сесть и поесть немного салатов. Это может быть один салат с майонезом, например, оливье, далее надо перейти на овощные», — заявила она в беседе с NEWS.ru.

По словам диетолога, затем важно сделать перерыв и сесть за стол во второй раз не раньше полуночи. При этом в качестве основного блюда можно выбрать что-то более легкое: курицу, рыбу, морепродукты либо утку в сочетании с овощами.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала «Радиоточке НСН», что вместо обычных шоколадных конфет лучше готовить домашние сладости из банана, орехов, фиников и хлопьев.

