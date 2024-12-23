Диетолог рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь
Принимать пищу в новогоднюю ночь стоит «в два подхода», чтобы не перегружать организм высококалорийной пищей, сообщила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.
«В 21:00 можно сесть и поесть немного салатов. Это может быть один салат с майонезом, например, оливье, далее надо перейти на овощные», — заявила она в беседе с NEWS.ru.
По словам диетолога, затем важно сделать перерыв и сесть за стол во второй раз не раньше полуночи. При этом в качестве основного блюда можно выбрать что-то более легкое: курицу, рыбу, морепродукты либо утку в сочетании с овощами.
Ранее диетолог Марият Мухина рассказала «Радиоточке НСН», что вместо обычных шоколадных конфет лучше готовить домашние сладости из банана, орехов, фиников и хлопьев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров: В 2024 году Telegram заработал более миллиарда долларов
- Диетолог рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь
- МТС запустит базовые станции отечественного производства в 37 регионах РФ
- Депутат Разворотнева призвала предупреждать соседей о ремонте в новогодние праздники
- В Бангладеш началось расследование обвинений в коррупции в отношении Шейх Хасины
- Суд в Москве оштрафовал режиссёра Никиту Михалкова
- Путин заявил о необходимости донастроить льготные кредитные программы
- Зарплата курьеров в Москве в декабре достигла 250 тысяч рублей
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 310 военнослужащих
- В Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru