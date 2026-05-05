Рынок шин для легковых автомобилей стагнирует: продажи остаются на уровне прошлого года за счет набирающего обороты импорта, тогда как показатели российских производителей проседают, пишет «Коммерсант». Опрос крупных производителей, проведенный изданием, показал, что продажи легковых шин в России в первом квартале 2026 года остались на уровне прошлого года, возможно небольшое снижение в пределах 2%. При этом основные поставщики легковых шин в Россию — Китай и Южная Корея. Казаченко отметил, что

«Думаю, продажи не проседают, все остается так же, как и было. У наших производителей сами мощности недозагружены, они не выдерживают конкуренцию с Китаем. Весь вопрос в цене. Китайский и корейский аналог ничем не хуже, но по цене он может быть на 10% дешевле. Естественно, люди сравнивают технические характеристики и выбирают оптимальное соотношение цены-качества. Особой разницы в технических характеристиках нет. Когда на рынок выходит новый производитель, он проходит экспертизу — соответствие ТУ либо ГОСТу. Если зарубежные производители получили данное свидетельство, которое разрешает продавать шины на территории Российской Федерации, то они соответствуют тому, что у нас производится. Динамика продаж зависит от так называемого движимого парка в нашей стране. Движимый парк у нас остается на прошлогоднем уровне, поэтому закупка зимних шин будет такой же, как и была», — объяснил он.