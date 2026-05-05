«Третий год одно и то же!»: Названа проблема российских производителей шин

Чрезмерный консерватизм мешает российским производителям шин захватить рынок, посетовал в эфире НСН Александр Казаченко.

Российским производителям шин сложно конкурировать с зарубежными участниками рынка, которые всегда готовы предложить покупателям нечто новое по доступной цене, заявил в беседе с НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Исчезнут или адаптируются: Что будет с ценами на автомобильные шины

Рынок шин для легковых автомобилей стагнирует: продажи остаются на уровне прошлого года за счет набирающего обороты импорта, тогда как показатели российских производителей проседают, пишет «Коммерсант». Опрос крупных производителей, проведенный изданием, показал, что продажи легковых шин в России в первом квартале 2026 года остались на уровне прошлого года, возможно небольшое снижение в пределах 2%. При этом основные поставщики легковых шин в Россию — Китай и Южная Корея. Казаченко отметил, что

«Думаю, продажи не проседают, все остается так же, как и было. У наших производителей сами мощности недозагружены, они не выдерживают конкуренцию с Китаем. Весь вопрос в цене. Китайский и корейский аналог ничем не хуже, но по цене он может быть на 10% дешевле. Естественно, люди сравнивают технические характеристики и выбирают оптимальное соотношение цены-качества. Особой разницы в технических характеристиках нет. Когда на рынок выходит новый производитель, он проходит экспертизу соответствие ТУ либо ГОСТу. Если зарубежные производители получили данное свидетельство, которое разрешает продавать шины на территории Российской Федерации, то они соответствуют тому, что у нас производится. Динамика продаж зависит от так называемого движимого парка в нашей стране. Движимый парк у нас остается на прошлогоднем уровне, поэтому закупка зимних шин будет такой же, как и была», — объяснил он.
Любовь российских автомобилистов к китайским шинам объяснили экономией

По словам собеседника НСН, проблема российских производителей заключается в излишней консервативности.

«У наших производителей все нормально. На мой взгляд, проблема заключается в том, что мы очень консервативные. Китайцы в начале года вышли с одним рисунком, поняли, что продажи идут не так, как хотелось бы. Затем быстро скопировали какие-то модели, которые выпускаются в мировом тренде и имеют хорошие продажи. А наши третий год делают одно и то же. На мой взгляд, мы отстаем только в этом. Это касается Ikon Tyres, Continental, «Белшина». Все зациклились и делают одно и то же. Понятно, что хорошее старое может быть лучше, чем новое, но важно двигаться в сторону захвата рынка и расширения линейки продаж. Мы пока в эту историю не очень хорошо заходим, нас опережают», — уточнил Казаченко.

Ранее сообщалось, что в 2026 году содержание и эксплуатация автомобилей в России подорожали на 20–40%. Основные причины роста расходов — усложнение логистики из‑за параллельного импорта, повышение налогов, ужесточение таможенных проверок, а также дефицит квалифицированных механиков, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:РоссияКитайПроизводствоАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры