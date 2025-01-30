Россиянам назвали «красные флаги» в резюме

Неактуальная или недостоверная информация является самым главным «красным флагом» в резюме, заявила карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Так, Семенова указала, что это касается недостоверных данных об образовании, опыте работы, а также контактной информации. Также рекрутеров смущает слишком краткое резюме, где весь опыт работы умещается на половине страницы.

Среди других «красных флагов» Семенова отметила сомнительное фото – селфи или фото с семейного праздника.