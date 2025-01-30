Россиянам назвали «красные флаги» в резюме
Неактуальная или недостоверная информация является самым главным «красным флагом» в резюме, заявила карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Так, Семенова указала, что это касается недостоверных данных об образовании, опыте работы, а также контактной информации. Также рекрутеров смущает слишком краткое резюме, где весь опыт работы умещается на половине страницы.
Среди других «красных флагов» Семенова отметила сомнительное фото – селфи или фото с семейного праздника.
Недостаточная квалификация и грамматические ошибки тоже не добавят соискателю баллов. Помимо прочего, некорректное обозначение желаемой должности и шаблонные формулировки будут большим минусом, отметила эксперт.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что денежный разрыв между специалистом с опытом в два-три года и начинающим специалистом составляет порядка 10%.
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