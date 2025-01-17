«Уходят через два года»: Работники без опыта готовы получать лишь на 10% меньше
Александр Ветерков заявил НСН, что в небольших компаниях молодые специалисты в среднем не задерживаются дольше двух лет.
Денежный разрыв между специалистом с опытом в два-три года и начинающим специалистом составляет порядка 10%, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. Согласно законопроекту, в компаниях с численностью от ста человек должна быть минимум однопроцентная квота на найм выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений от 18 до 25 лет без опыта работы. Ветерков рассказал, что молодые специалисты сегодня сами часто отказываются от предложений.
«Выпускники учебных заведений в настоящий момент хотят зарабатывать не меньше денег, чем специалист с опытом. Разрыв между специалистом с опытом в два-три года и начинающим специалистом составляет порядка 10%, совсем небольшой. Иногда молодые кандидаты просто отказываются от работы, так как их не устраивает предложение, небольшая зарплата», - рассказал он.
По его словам, в больших компаниях уже через год молодой сотрудник может получить повышение, а небольшие предприятия готовы к тому, что «новички» не проработают дольше двух лет.
«Срок построения карьеры зависит от предприятия. В больших предприятиях построена цепочка карьерного роста. Через год-полтора человек уже обычно выходит на другой уровень, получает рост либо в разряде, либо в заработной плате. Если предприятия небольшие, рост зарплаты происходит только при смене работодателя. Некоторые работодатели согласны давать такой первоначальный опыт, понимая, что в среднем через года два начинающие специалисты перейдут в другую компанию», - пояснил собеседник НСН.
Декабрь считается «мертвым сезоном» для поиска работы, самая высокая активность на рынке труда приходится на январь-февраль, заявил ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах
- Путин поздравил композитора Николаева с 65-летием
- «Дискотека Авария» и ANNA ASTI: Что слушали россияне в новогодние праздники
- СМИ: Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
- Режиссер Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино
- Энергопотребление сократилось на 4,9% в январе 2025 года
- Эрлинг Холанн останется в «Манчестер Сити» до 2034 года
- СМИ: Группа Coldplay установила рекорд в ОАЭ
- Молдавская «дочка» «Газпрома» признала долг перед Россией
- Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru