«Уходят через два года»: Работники без опыта готовы получать лишь на 10% меньше

«Выпускники учебных заведений в настоящий момент хотят зарабатывать не меньше денег, чем специалист с опытом. Разрыв между специалистом с опытом в два-три года и начинающим специалистом составляет порядка 10%, совсем небольшой. Иногда молодые кандидаты просто отказываются от работы, так как их не устраивает предложение, небольшая зарплата», - рассказал он.

По его словам, в больших компаниях уже через год молодой сотрудник может получить повышение, а небольшие предприятия готовы к тому, что «новички» не проработают дольше двух лет.

«Срок построения карьеры зависит от предприятия. В больших предприятиях построена цепочка карьерного роста. Через год-полтора человек уже обычно выходит на другой уровень, получает рост либо в разряде, либо в заработной плате. Если предприятия небольшие, рост зарплаты происходит только при смене работодателя. Некоторые работодатели согласны давать такой первоначальный опыт, понимая, что в среднем через года два начинающие специалисты перейдут в другую компанию», - пояснил собеседник НСН.

Декабрь считается «мертвым сезоном» для поиска работы, самая высокая активность на рынке труда приходится на январь-февраль, заявил ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров «Радиоточке НСН».

