Автомобилисты отказались считать возраст водителя главной причиной ДТП
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что возраст автомобиля больше влияет на вероятность ДТП, чем возраст водителя.
В России нет возможности ограничить в правах водителей старше 65 или 70 лет, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
В России в 2025 году водители в возрасте 60-69 лет стали попадать в ДТП чаще на 7,1%, а 70-79 лет — на 9,9% в сравнении с 2023-м, сообщил вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Похмелкин призвал оценить и другие критерии.
«У нас такой возможности юридической нет. У нас есть только минимальный возраст, максимального возраста нет. Конечно, данных одного исследования для этого недостаточно. Могут быть случайные факторы, потому что раньше такого не наблюдалось. Не исключено, что страховщики хотят повысить повышающего коэффициента для водителей старших возраст. Не может быть критерий в 65 или 70 лет, а дальше запретить водить. Очень много людей в этом возрасте прекрасно себя чувствуют и могут водить. У меня знакомый в 82 года сдал экзамен на управление катером», - отметил он.
Похмелкин добавил, что для выявления индивидуальных особенностей пожилых водителей есть врачи.
«Для выявления индивидуальных особенностей есть медики. Люди старших возрастов обычно ответственные, это не молодежь, они в болезненном состоянии за руль не сядут. В этом году в целом количество ДТП выросло. У нас выросло количество старых автомобилей, а у нас именно старшее поколение чаще всего ездит на очень старых автомобилях. Когда машине 15+ лет, уже много нюансов. Не возраст водителей главная причина ДТП», - заключил собеседник НСН.
В России начал действовать опубликованный в апреле новый перечень медицинских показаний и противопоказаний для водителей. Согласно изменениям, в перечень противопоказаний добавлены расстройства общего психологического развития, том числе аутизм и синдром Аспергера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
