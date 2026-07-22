Стали известны самые востребованные в 2026 году книги о мозге
Наибольший интерес у российских читателей, увлечённых устройством и работой мозга, вызывают труды нейробиолога Дэвида Иглмена (США), а также академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина (Россия). Об этом НСН рассказали в пресс‑службе сети «Читай‑город».
В топ‑5 востребованных книг на эту тему также вошли: на третьей позиции — работа Виталия Дубынина «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания», на четвёртой — коллективный труд «Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив‑тренинг» (авторы — Ольга Кинякина, Павел Лем и др.).
Пятую строчку занимает книга Джозефа А. Аннибали «Тревожный мозг. Как успокоить мысли».
Ранее невролог Павел Хорошев заявил НСН, что профилактика когнитивных нарушений начинается задолго до появления первых тревожных симптомов, её стоит закладывать ещё в детстве.
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