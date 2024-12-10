«Шоковая перестройка»: Россиянам предрекли рост цен на авто в два раза к 2030 году
Рост непродуктивных издержек и в целом неэффективная экономическая модель приводят к тому, что обуздать рост цен в России становится невозможно, отметил в эфире НСН Вячеслав Жигалов.
Не исключено, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза, в пользу этого говорит график повышения размера утилизационного сбора, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат» сообщили, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2024 году достигла 3,12 млн рублей. Согласно данным, цены продолжат расти и в 2025 году. Отмечается, что совокупно россияне уже потратили на новые автомобили в 2024 году рекордную цифру – 5 трлн рублей. Жигалов отметил, что рост цен продолжится из-за «шоковой перестройки» всего рынка.
«Мы видим, что цены увеличились. Ясно было, что шоковая перестройка всего рынка именно к этому приведет, и девальвация рубля существенная за это время произошла, и инфляция у нас с разной скоростью, но накопительным итогом большая. В будущем нас ждет, может быть, и меньший рост, но тоже существенный. Не исключено, что к 2030 году цены еще в два раза вырастут. В пользу этого в первую очередь говорит график повышения утильсбора. С учетом состоявшегося повышения размер утильсбора и приведет к удорожанию нашей отечественной продукции в два раза. Потому что, несмотря на то, что они получают субсидии из бюджета, рост непродуктивных издержек и в целом неэффективная экономическая модель, в частности в автомобильной промышленности, приводят к неконтролируемому росту цен, который обуздать, к сожалению, невозможно», - сказал Жигалов.
Он отметил, что действия Банка России не способны сдержать инфляцию, поскольку регулятор не борется с ее основными причинами.
«И здесь Центробанк абсолютно не в ту сторону работает, поскольку природа нынешней инфляции – это рост издержек, а нисколько не превышение спроса над предложением. Поэтому утешить, к сожалению, нечем. С нового года у нас очередное повышение утильсбора. В декабре в скором времени, судя по всему, объявят об очередном повышении ключевой ставки и она сохранится в течение всего 2025 года. Поэтому рост цен неизбежен, к сожалению», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Жигалов рекомендовал россиянам отложить покупку автомобиля и положить деньги на депозит, чтобы остаться «хоть в каком-то» выигрыше.
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«Лучше всего трезво ответить на вопрос, а нужна ли вообще машина, не лучше ли обойтись общественным транспортом или в конце концов использовать каршеринг. Потому что гораздо эффективнее сейчас положить деньги на депозит. Я уж надеюсь, что депозитные ставки выше, чем инфляция, чем рост цен на автомобили. Так что суммарно можно остаться в выигрыше в каком-то. У нас в отрасли до 90% продаж – это кредиты. И мы видим, что в октябре уже сразу после повышения ключевой ставки спрос на автомобили упал в первую же неделю на 40%. И сейчас он находится примерно на 15-20% ниже, чем на начало года, то есть первую рабочую неделю января. Традиционно это самый низкий сезон. Вот к чему привела такая политика. Поэтому, конечно, чтобы брать в кредит, нужно 10 раз отмерить», - добавил он.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что высокие цены на автомобили в России связаны с инфляцией. По его словам, цены на авто «могут быть более стабильными», передает «Радиоточка НСН».
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