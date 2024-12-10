«Шоковая перестройка»: Россиянам предрекли рост цен на авто в два раза к 2030 году

Не исключено, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза, в пользу этого говорит график повышения размера утилизационного сбора, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат» сообщили, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2024 году достигла 3,12 млн рублей. Согласно данным, цены продолжат расти и в 2025 году. Отмечается, что совокупно россияне уже потратили на новые автомобили в 2024 году рекордную цифру – 5 трлн рублей. Жигалов отметил, что рост цен продолжится из-за «шоковой перестройки» всего рынка.