Россиянам назвали главные неденежные бонусы от работодателя

Первый неденежный бонус, который работодатели могут предложить, это гибкий график работы, заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что возможность удаленной работы помогает сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью. Вторым бонусом является обучение от компании. Работодатель может повысить лояльность сотрудников, предоставляя им опции для профессионального роста, включая семинары и тренинги.

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Среди других бонусов, помогающих удержать сотрудников, Семеренко назвал медицинское страхование или абонементы в спортзал и комфортные офисы.

Ранее завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН заявил, что главным фактором, влияющим на эмоциональное выгорание на работе, является ощущение ее бессмысленности.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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